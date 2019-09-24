Корбин пообещал провести новый референдум по Brexit через полгода после прихода к власти

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал, что проведет повторный референдум по вопросу о выходе страны из ЕС, если его партии удастся прийти к власти. Выступая перед участниками съезда лейбористов в Брайтоне, он заявил, что референдум состоится в течение полугода после того, как его партия сформируют правительство.

"Лейбористская партия положит конец кризису вокруг Brexit, предоставив народу право решать: выйти на хороших условиях или остаться [в ЕС]. После трех с половиной лет, на протяжении которых консерваторы терпели неудачи и разобщали страну, единственный способ решить стоящий вопрос и объединить людей - это отобрать право решать у политиков и предоставить выбор народу, - заявил Корбин. - В течение трех месяцев после прихода к власти правительство лейбористов добьется от ЕС сделки на разумных условиях, которые мы многократно называли ЕС, профсоюзам и бизнесу: новый таможенный союз, тесные отношения в рамках единого рынка и гарантии защиты прав. В течение шести месяцев после прихода в власти мы поставим эту сделку на голосование, в то время как вторым вариантом ответа будет "остаться" [в ЕС]".

Корбин пообещал, что правительство выполнит волю народа и призвал британцев поддержать на предстоящих в ближайшем будущем выборах единственную крупную партию, которая выступает за новый референдум. Он также повторно призвал главу правительства консерваторов Бориса Джонсона подать в отставку после того, как Верховный суд страны признал незаконным его решение временно приостановить работу парламента.

"Завтра парламент возобновит работу, а правительство будет призвано к ответу за то, что сделало. Суд признал, что Джонсон ввел страну в заблуждение. Неизбранный премьер теперь должен покинуть свой пост", - сказал Корбин, слова которого были встречены возгласами "Долой Джонсона".

К отставке Джонсона призвали во вторник также лидеры "Либеральных демократов" и Шотландской народной партии. О том, что премьер-министру следует покинуть свой пост заявил вещательной корпорации Би-би-си на условиях анонимности и один из членов правительства Джонсона. Источники агентства Reuters в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10 при этом заявили, что в отставку глава кабмина не собирается. Сам Джонсон на вопрос о своих следующих шагах заявил журналистам в Нью-Йорке, что в стране "должны быть проведены парламентские выборы", а его правительство продолжит стремиться к тому, чтобы королевство покинуло ЕС не позднее 31 октября.

Ранее во вторник 11 судей Верховного суда признали незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.