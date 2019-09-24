Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать усилия Трампа по давлению на Иран

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал во вторник международное сообщество присоединиться к усилиям президента США Дональда Трампа по оказанию давления на Иран.

"Мы призываем всех членов международного сообщества присоединиться к усилиям президента Трампа по увеличению давления на Иран. Это - единственный способ остановить иранскую агрессию", - написал премьер в Twitter. "Великобритания, Германия и Франция заявили об ответственности Ирана за последние атаки в Саудовской Аравии. Я говорю от имени Израиля: Иран сделал это от "А" до "Я", - продолжил Нетаньяху. "Израиль знает, как защитить себя от этого вида агрессии", - добавил он.

Во вторник, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил, что США намерены ужесточать санкции в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику. Он заявил, что в ответ на удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии США ввели "самые жесткие санкции" в отношении Центрального банка Ирана и фонда национального благосостояния.

Два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за это взяли на себя мятежники-хуситы. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.