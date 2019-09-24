Уругвай выходит из регионального договора о взаимной помощи из-за разногласий по Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Уругвая приняли решение выйти из Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП) после того, как большинство подписавших его стран одобрили введение экономических санкций в отношении руководства Венесуэлы. Об этом сообщил во вторник глава МИД республики Родольфо Нин Новоа на пресс-конференции .

"Уругвай считает, что эта резолюция представляет собой тяжкое нарушение международного права, в частности в том, что касается мирного решения разногласий и принципа невмешательства", - приводит его слова газета El Pais.

По его словам, принятое странами постановление позволяет "иностранцам въезжать в другую страну для того, чтобы провести арест и экстрадицию без разрешения этого государства". "Уругвай не может смириться с принятием таких мер", - сказал министр. Он также назвал принятое решение попыткой "придать законный статус интервенции в Венесуэлу".

Как отметил Нин Новоа, выход Уругвая из МДВП займет два года.

В понедельник министры иностранных дел стран - членов МДВП на встрече в Нью-Йорке приняли резолюцию о введении экономических санкций в отношении руководства Венесуэлы. В документе, в частности, говорится, что государства-участники "намерены выявить лица и организации, связанные с режимом Николаса Мадуро и причастные к незаконной деятельности по отмыванию денежных средств, подпольной транспортировке наркотиков, терроризму и его финансированию, и использовать все возможные средства для того, чтобы расследовать деятельность таких лиц, осуществлять их уголовное преследование, захват и экстрадицию". Активы, имеющиеся у этих лиц и организаций на территории стран - членов МДВП, будут заморожены.