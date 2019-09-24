Зеленский предложил Италии совместно расследовать дело о гибели итальянского репортера

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе, по делу к 24 годам заключения итальянский суд приговорил члена украинского добровольческого батальона Виталия Маркива. С таким предложением Зеленский выступил в ходе встречи с Конте в рамках Генассамблеи ООН.

"Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли", - сообщила во вторник пресс-служба офиса Зеленского.

Кроме этого вопроса, стороны обсудили сотрудничество в инвестиционной сфере. "Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности в порты, и отметил проведении большой приватизации на Украине", - отметила пресс-служба. Также стороны обсудили санкционную политику в отношении России. Конте, согласно сообщению, "отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины".

Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Он был единственным обвиняемым в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) 24 мая 2014 года. Суд Италии 12 июля приговорил Маркива, обладающего гражданствами Украины и Италии, к 24 годам тюрьмы по данному делу. 13 июля Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного Маркива.