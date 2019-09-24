Сенатор США призвал провести полное расследование причин заморозки военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес направил серию запросов для проведения срочного и всестороннего расследования заморозки президентом США Дональдом Трампом $400 млн военной помощи Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении комитета. Менендес намерен выяснить, действительно ли Белый дом ставил условием выделения средств обнародование данных о бизнесе сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера на территории этой страны. Таким образом, полагают демократы, администрация пыталась добыть преимущества для Трампа перед Байденом на выборах 2020 года.

Сенатор отправил письма генеральному инспектору Госдепартамента Стивену Линику, госсекретарю Майклу Помпео и исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни."Если президент в личных целях удержал выделение помощи для того, чтобы предпринять действия против своего политического оппонента, то это является неприемлемым злоупотреблением властью и подрывает деятельность по оказанию помощи [зарубежным странам], находящуюся в компетенции Госдепартамента", - говорится в письме генеральному инспектору.

Помпео законодатель призвал разъяснить, чем ведомство обуславливало выделение денег. "Если [выдвижение] условий не связано с вопросами стратегического характера и политическими интересами США, то информация должна быть представлена Конгрессу", - подчеркнул Менендес. Кроме того, сенатор отметил важность пролить свет на то, что в действительности Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора в июле.

Разговор двух президентов

Как утверждала 20 сентября со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора с Зеленским Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что украинскому лидеру следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном Хантером. По мнению Джулиани, бывший вице-президент мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой он намекнул Зеленскому, что блокирует помощь, если Киев откажется проводить разбирательство. Во вторник в Нью-Йорке президент США подчеркнул, что никакого размена не было.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.