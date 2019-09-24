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Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму его июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сообщил во вторник в Twitter.

"В данный момент я нахожусь в ООН, представляя нашу страну [на Генассамблее], но я разрешил завтра опубликовать полную, рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружественный и совершенно соответствующий требованиям звонок", - написал Трамп.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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