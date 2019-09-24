Трамп сравнил премьер-министра Индии с Элвисом Пресли

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник сравнил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Элвисом Пресли.

Во время встречи с Моди на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп вспоминал состоявшееся в воскресенье выступление премьер-министра Индии перед десятками тысяч представителей индийской диаспоры в городе Хьюстон (штат Техас). "Они (собравшиеся - прим. ТАСС) любят этого джентльмена, - отметил американский президент, указывая рукой на Моди. - Люди сходили с ума. Он был как Элвис".

По словам Трампа, в их с Моди отношениях есть "химия". "Я испытываю к нему уважение, восхищение, он действительно мне нравится. Он отличный джентльмен, он прекрасный лидер. <...> Я помню Индию раньше, она была очень разорванной, было много разногласий и борьбы, он все это примирил, как это сделал бы отец. Возможно, он отец Индии", - добавил американский лидер.