Трамп убежден, что лидеры Индии и Пакистана смогут найти общий язык

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министры Пакистана и Индии Имран Хан и Нарендра Моди сумеют найти общий язык и начать движение к урегулированию проблем в двусторонних отношениях. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, беседуя во вторник с журналистами на встрече с Моди на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Думаю, он хотел бы увидеть какое-то развитие событий, нечто чрезвычайно плодотворное, очень мирное. И, считаю, что в конечно счете это произойдет", - заявил американский лидер, когда его попросили прокомментировать ожидания, связанные с деятельностью Хана во главе пакистанского правительства. "Я верю, что эти два замечательных джентльмена встретятся и о чем-то договорятся", - сказал Трамп про Моди и Хана.

"Но я действительно считаю, что премьер-министр Моди и премьер-министр Хан поладят. Их встреча даст много хорошего", - подчеркнул хозяин Белого дома. Он подтвердил, что имеет в виду в том числе проблему Кашмира. "Было бы здорово, если бы они о чем-то договорились по Кашмиру. Мы все хотим это видеть", - отметил Трамп.

Глава администрации США фактически отказался критиковать Хана, хотя индийская пресса несколько раз пыталась подвести его к этому своими вопросами. "У вас замечательный премьер-министр, он решит проблему, у меня в этом нет сомнений", - сказал президент США, отвечая на просьбу сообщить, как ему видится взаимодействие с Ханом, направленное на то, чтобы добиться от Пакистана активного участия в борьбе с терроризмом. Трамп отказался пояснять, какой сигнал он бы направил Хану. "Сигнал посылать не мне", - считает президент США. При этом он указал, что, по его мнению, "Иран должен быть на первом месте в списке" государств, поддерживающих терроризм.

Кроме того, Трамп высоко оценил свои личные отношения с Моди. "Моя личная "химическая реакция" [с Моди] - лучше не бывает", - заявил Трамп. По его словам, это показывает в том числе совместное выступление с Моди в Хьюстоне (штат Техас) перед американцами индийского происхождения, состоявшееся в минувшее воскресенье. "Это мероприятие показывает, как сильно мне нравятся Индия и ваш премьер-министр", - пояснил Трамп.

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Правительство Пакистан решительно осудило такое решение, отозвало своего посла из Нью-Дели и выслало его индийского коллегу из Исламабада.