WP: спикер Палаты представителей Конгресса поддержит начало процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) поддержит начало процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа и сделает во вторник заявление по этому поводу. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей Демократической партии, говоривших на условиях анонимности.