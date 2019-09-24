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WP: спикер Палаты представителей Конгресса поддержит начало процедуры импичмента Трампа

По данным газеты, Нэнси Пелоси готовит официальное заявление по этому поводу
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Mary Altaffer

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) поддержит начало процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа и сделает во вторник заявление по этому поводу. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей Демократической партии, говоривших на условиях анонимности.

Теги
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