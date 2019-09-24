Макрон призвал возобновить диалог стран, подписавших ядерную сделку, и региональных держав

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что пришло время возобновить переговоры между США, Ираном, странами - участницами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и региональными державами. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"Как никогда ранее, я глубоко убежден в том, что настало время возобновить переговоры между США, Ираном, странами, подписавшими СВПД, и региональными державами, которых в первую очередь это касается, - отметил он. - Касается в первую очередь безопасности и стабильности этих стран".

Среди условий и целей этих переговоров Макрон назвал выход из кризиса в Йемене и снятие экономических санкций. "Каковы должны быть условия и цели переговоров? Прежде всего - полная уверенность в том, что Иран не будет обладать ядерным оружием, второе - выход из кризиса в Йемене, - подчеркнул он. - Третье - план безопасности, который охватывает и другие кризисы региона, а также безопасность морского судоходства. Наконец - снятие экономических санкций".

Французский лидер указал на "повышения напряженности" в регионе в последние месяцы, выступив с утверждением, что на стремление международного сообщества сохранить СВПД Иран ответил стратегией максимального давления на свое региональное окружение. В этой связи он напомнил о нападении в Саудовской Аравии.

"Начиная с этого момента, сегодня риск состоит в том, что все вспыхнет из-за просчета или из-за несоразмерного ответа. Мир зависит от инцидента, который выйдет из-под контроля, а последствия будут не только для этого региона, они будут слишком серьезными", - добавил он.

"Я не испытываю никакой наивности, я не верю в чудеса. Я верю в смелость созидать мир, и я знаю, что США, Иран, все подписавшие это соглашение обладают этой смелостью", - заключил Макрон.

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