США и страны Центральной Азии намерены обмениваться данными в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан намерены обмениваться информацией в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Об этом говорится в принятом по итогам министерской встречи совместном заявлении. Текст документа распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

Участники заседания условились продолжать диалог и предпринимать общие усилия на различных уровнях в будущем, в частности, в области безопасности, культурной, гуманитарной и образовательных сферах. "[Условлено] развивать региональные торгово-экономические отношения и экспортный потенциал Центральной Азии, - отмечается в заявлении. - Стороны будут углублять сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и торговлей людьми, в том числе через обмен информацией и взаимодействие на границе".

США и страны Центральной Азии также намерены работать в противодействии иностранным террористам-боевикам и отправлении правосудия над ними. Стороны поддержали процесс мирного урегулирования в Афганистане путем экономического сотрудничества, реализации проектов в сфере энергетики, транспорта, коммуникаций и инфраструктуры посредством помощи международных финансовых институтов.