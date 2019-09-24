Макрон: Париж выступает за политическое решение в Сирии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Франция выступает за политическое решение сирийского кризиса и безопасное возвращение беженцев на родину. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Необходимо продолжать работу над инклюзивным политическим решением в Сирии", - сказал он. "Мы также должны обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев", - добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Париж "привержен стабильности в Сирии". Он также приветствовал создание Конституционного комитета Сирии, о чем было объявлено накануне.