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Макрон: Париж выступает за политическое решение в Сирии

Французский президент также заявил, что необходимо обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Франция выступает за политическое решение сирийского кризиса и безопасное возвращение беженцев на родину. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Необходимо продолжать работу над инклюзивным политическим решением в Сирии", - сказал он. "Мы также должны обеспечить безопасное возвращение сирийских беженцев", - добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Париж "привержен стабильности в Сирии". Он также приветствовал создание Конституционного комитета Сирии, о чем было объявлено накануне.

Теги
СирияФранцияКризис в СирииМакрон, ЭмманюэльГенассамблея ООН - 2019
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