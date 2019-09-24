Зеленский ожидает "очень крутых" отношений с США и намерен пригласить Трампа на Украину

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на развитие отношений с США в положительном направлении, а также пообещал пригласить Дональда Трампа посетить Украину. Об этом он заявил в видеообращении, распространенном пресс-службой его офиса во вторник в Telegram-канале.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину", - сказал Зеленский, отметив, что ожидает договоренности о визите.

Президент сообщил, что хотел бы, "чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украина". "Всех приглашаем, и все хотят. Кстати, ждут от нас приглашения", - заверил он, не назвав конкретных имен. Зеленский уверен, что в ближайшие годы "будут громкие визиты американских и европейских лидеров" на Украину.

Глава государства подчеркнул, что США поддерживают Украину. "[США] не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть мощными. Поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка ", - отметил Зеленский. Он добавил, что Киев может рассчитывать на поддержку Запада в части намерения провести "большую приватизацию", реформу правоохранительной системы, а также земельную реформу.

Глава государства также подчеркнул, что, находясь в США для участия в Генассамблее ООН, он ощущает симпатию к новой власти на Украине. "Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой", - поделился он. Кроме прочего, украинский лидер сообщил, что проводит международные встречи на предмет санкционной политики в отношении России.

Зеленский находится с рабочим визитом в США в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на полях Генассамблеи о том, что Вашингтон не желает нести основную нагрузку в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Он отметил, что США оставляют за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку этой стране не начнет предоставлять Евросоюз. Трамп заявил, что "с самого начала" был недоволен тем, что, по его мнению, деньги Украине выделают США, а не страны ЕС, назвав при этом Германию и Францию.