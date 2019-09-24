Трюдо опережает в личном рейтинге лидеров всех партий, участвующих в выборах в Канаде

ОТТАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо является самым популярным политиком среди всех лидеров партий, участвующих в канадских парламентских выборах. Таковы данные социологического опроса компании по исследованию общественного мнения Nanos Research, которые были опубликованы во вторник.

Личный рейтинг главы правительства и лидера Либеральной партии сейчас составляет 34,21%. На втором месте идет лидер Консервативной партии Эндрю Шир (29,87%), на третьем - возглавляющий Новую демократическую партию Джагмит Сингх (8,33%), а замыкает четверку самых популярных политиков руководитель "Зеленой партии" Элизабет Мэй (6,99 %). Совокупный рейтинг лидера "Квебекского блока" Ива-Франсуа Бланшета и возглавляющего Народную партию Канады Максима Бернье составляет меньше 4,5%. Nanos Research отмечает, что 16,29% респондентов не определились со своими предпочтениями.

Данные соцопроса свидетельствуют о том, что за Либеральную партию сейчас готовы проголосовать 35,1% респондентов, за консерваторов - 33,5%, за новых демократов - 12,9%, а за "зеленых" - 10,1%. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек.

Стоит отметить, что на рейтинге Трюдо не сказался недавний расистский скандал, разразившийся из-за фотографий и видеоролика с изображением главы правительства с черным гримом на лице. 18 сентября журнал Time в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин, на его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо. Позже была опубликована еще одна фотография с той же вечеринки и видеоролик, сделанный предположительно в 1990-е годы, на котором будущий премьер-министр страны также предстает в темном гриме на лице и руках.

Все лидеры оппозиционных партий Канады, а также ряд мусульманских организаций обвинили главу кабмина в расизме, после чего Трюдо дважды публично принес извинения за такое свое поведение.

Выборы намечены на 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром Канады.