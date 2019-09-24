США рассчитывают на переговоры с Ираном, но продолжат оказывать давление

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. США рассчитывают на проведение переговоров с Ираном, однако продолжат оказывать давление на власти в Тегеране, пока не будет достигнута ядерная сделка. Об этом заявил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

"Мы будем усиливать давление, но мы стремимся к тому, чтобы привести Иран к столу переговоров и добиться заключения ядерной сделки, договоренностей по ракетной программе", - сказал он. Шенкер уточнил, что американские власти намерены "изменить враждебное, дестабилизирующее и безрассудное поведение" властей в Тегеране. "Давление усилится, и мы надеемся и ожидаем, что иранцы прекратят атаковать своих соседей в нарушение положений статьи четвертой устава ООН", - указал он.

Комментируя ситуацию с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Шенкер отметил, что американские власти намерены рассекретить информацию, подтверждающую, что за ними стоит Иран. При этом он не упомянул, когда это может быть сделано. "Мы работаем над тем, чтобы рассекретить разведданные", - указал помощник госсекретаря. Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что страны, обвинившие Иран в причастности к атакам на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, исходят из разведданных.