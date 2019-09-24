В Госдепе заявили, что США серьезно относятся к международным обязательствам по выдаче виз

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты серьезно относятся к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям для участия в организованных ООН мероприятиях. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя ситуацию с невыдачей американских въездных визы членам делегации РФ на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН", - отметила дипломат. Она говорила о соглашении между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений ООН, которое регламентирует, в частности, выдачу виз иностранным делегациям, посещающим мероприятия, проводимые на территории всемирной организации в Нью-Йорке.

По словам дипломата, информация по визовым документам "носит конфиденциальный характер в соответствии с законодательством США". "В связи с этим мы не можем обсуждать конкретные вопросы, связанные с визами", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ряд членов Совета Федерации, в том числе глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Как сообщил Косачев ТАСС, всего 10 членов российской делегации не получили визу. По его словам, документы находятся в посольстве США, к моменту вылета во вторник визы не были оформлены.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации неприемлемой, требующей жесткой реакции Москвы и ООН. В Кремле отметили, что таким образом США нарушили свои международные обязательства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил ТАСС, что организация разбирается в этой ситуации.