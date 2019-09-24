Трамп заявил, что начало демократами процедуры импичмента лишь пойдет ему на пользу

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что начало процедуры импичмента со стороны демократов в Палате представителей Конгресса США лишь пойдет ему на пользу. Об этом американский лидер заявил во вторник перед встречей с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я об этом не слышал", - сказал он, комментируя публикации СМИ о том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) поддержит начало процедуры импичмента в отношении Трампа и сделает во вторник заявление по этому поводу. "Послушайте, это просто продолжение "охоты на ведьм", - цитирует президента США пресс-пул Белого дома.

"В нашей стране дела обстоят лучше, чем когда-либо, они (демократы - прим. ТАСС) проиграют выборы", - заявил он. "Если она [Пелоси] сделает это, то, говорят, что мне это пойдет на пользу на выборах", - добавил Трамп. "Хорошая новость заключается в том, что избиратели понимают это. Поэтому мне и говорят, что это пойдет [мне] на пользу на выборах. Но вот что я скажу: это плохо для страны, то, что она [Пелоси] делает, это очень плохо", - подчеркнул он.

Глава Белого дома также выразил удивление, как демократы могут говорить о начале процедуры импичмента, если "они даже не видели [содержания] телефонного звонка". "Говорят, что источник (подавший жалобу на Трампа из-за содержания его телефонного разговора с Зеленским - прим. ТАСС) слышал об этом от вторых или третьих лиц, говорят также, что это был очень предвзятый человек", - отметил президент. "У меня же есть кое-что получше: у нас есть стенограмма звонка, которую мы опубликуем завтра. Это был идеальный звонок", - заверил Трамп.

Как сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники в Демократической партии, Пелоси поддержит начало процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа и сделает заявление по этому поводу в 17:00 по местному времени (00:00 мск ). По информации издания, в настоящее время более 150 из 253 демократов в нижней палате Конгресса поддерживают импичмент.

Разговор Трампа и Зеленского

Как утверждала 20 сентября со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора с президентом Украины в июле президент США "примерно восемь раз" заявлял о том, что украинскому лидеру следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma ("Бурисма"). Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование. В свою очередь сам Трамп заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу".

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали свое расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Детали процедуры импичмента

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако оба они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государств в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.