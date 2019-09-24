Сотрудник разведки, подавший жалобу на Трампа, хочет выступить в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудник американской разведки, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа из-за содержания его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, хочет выступить в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом написал во вторник в Twitter председатель этого спецкомитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

"Мы были проинформировали адвокатом осведомителя, что его клиент хотел бы поговорить с нашим комитетом и запросил у исполняющего обязанности директора Национальной разведки США инструкции относительно того, как это сделать. Мы находимся на связи с адвокатом и с нетерпением ждем показаний осведомителя уже на этой неделе", - написал Шифф.

Разговор двух президентов

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Позднее выяснилось, что жалоба касалась июльского разговора президента США с Зеленским.

Как сообщила в 20 сентября со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, во время этой беседы американский лидер "примерно восемь раз" заявлял о том, что украинскому президенту следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование. В свою очередь сам Трамп заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу", а также разрешил в среду опубликовать стенограмму беседы.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали свое расследование в связи с разговором президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Шифф ранее заявлял, что Трампу грозит импичмент, если выяснится, что он оказывал давление на Зеленского. Как сообщила во вторник со ссылкой на представителей Демократической партии газета The Washington Post, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) поддержит начало этой процедуры в отношении Трампа и в ближайшее время сделает заявление по этому поводу.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.