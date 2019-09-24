Глава МИД Венесуэлы назвал марионетками США страны, одобрившие санкции против Каракаса

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Правительства стран Латинской Америки, одобрившие введение санкций в отношении руководства Венесуэлы, действуют по указке США. С таким заявлением выступил во вторник глава МИД южноамериканской республики Хорхе Арреаса на полях Генассамблеи ООН.

"Настоящие марионетки - это президенты стран, которые проводили вчера встречу. Они создали Группу Лимы, но провалились, теперь они пытаются применить [против Венесуэлы] Межамериканский договор о взаимной помощи (МДВП), но у них не получается. Они марионетки [президента США] Дональда Трампа, они делают то, что он хочет", - сказал Арреаса журналистам.

Ранее Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро марионеткой Кубы. "Трамп сам является марионеткой империализма и капитализма", - сказал Арреаса. "Мы уважаем Кубу, Куба уважает нас. У нас братские отношения", - добавил министр.

Арреаса также отметил, что "благодаря агрессии США в этом году Венесуэла улучшила отношения с Россией". "У нас было больше встреч, и не только на политические, но и экономические темы", - сказал венесуэльский министр.

В понедельник министры иностранных дел стран - членов МДВП на встрече в Нью-Йорке приняли резолюцию о введении экономических санкций в отношении руководства Венесуэлы. В документе, в частности, говорится, что государства - участники "намерены выявить лица и организации, связанные с режимом Николаса Мадуро и причастные к незаконной деятельности по отмыванию денежных средств, подпольной транспортировке наркотиков, терроризму и его финансированию, и использовать все возможные средства для того, чтобы расследовать деятельность таких лиц, осуществлять их уголовное преследование, захват и экстрадицию". Активы, имеющиеся у этих лиц и организаций на территории стран - членов МДВП, будут заморожены.

Межамериканский договор о взаимной помощи - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран, входящих в ОАГ. Это документ также известен под названием Пакт Рио. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны - участницы договора.