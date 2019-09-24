Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

Детали процедуры импичмента

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США лишь трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.