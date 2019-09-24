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Министры обороны США и ФРГ обсудили проблемы безопасности, к которым причислили Россию

Стороны также затронули вопрос повышения расходов на оборону стран - участниц НАТО

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Министры обороны США и Германии Марк Эспер и Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник во время встречи в американской столице обсудили "общие проблемы в плане безопасности, включая Афганистан, Иран, Россию и Китай". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Пентагона по итогам двусторонних консультаций.

Главы оборонных ведомств "обсудили общие проблемы в плане безопасности, включая Афганистан, Иран, Россию и Китай и [возглавляемую США] международную антитеррористическую коалицию по нанесению поражения ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)".

Они также "затронули широкий круг других вопросов", в частности, повышение расходов на оборону стран - участниц НАТО и их боеготовность.

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