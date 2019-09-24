Зеленский заявил, что пока подключение США к "нормандскому формату" не планируется

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Присоединение США к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Франция, Германия) в ближайшее время не планируется. Об этом в среду в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы будем в "нормандском формате" встречаться, это будут четыре лидера, четырех стран. Ждем дату. А там дальше посмотрим", - отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в предстоящие недели.

Украина является сильной страной и не собирается просить чего-либо у Соединенных Штатов, заявил Зеленский.

"Еще раз могу сказать, мы можем говорить о поддержке. А просить - это точно не про Украину, - подчеркнул он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении блокировать выделение финансовой помощи Киеву. - Украина - новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Вашингтон не желает нести основную нагрузку в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Он отметил, что США оставляют за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку этой стране не начнет предоставлять Евросоюз. Трамп заявил, что "с самого начала" был недоволен тем, что, по его мнению, деньги Украине выделают США, а не страны ЕС, назвав при этом Германию и Францию.