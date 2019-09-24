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Генассамблея ООН - 2019

Лидер Кубы назвал Трампа и Болсонару "носителями фашизма" после их выступлений в ООН

Мигель Диас-Канель считает, что лидеры США и Бразилии смеются над жизнью на планете, игнорируя серьезность климатического кризиса

ГАВАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару являются "носителями фашизма" из-за своих заявлений на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее сообщение политик разместил во вторник в Twitter.

"Невежество президентов США и Бразилии ослепляет международную политику своей риторикой. Они смеются над жизнью на планете, игнорируя серьезность нынешнего климатического кризиса. Они стандартные носители фашизма, - написал Диас-Канель. - Еще одно оскорбление ООН: [Жаир] Болсонару утверждает, что Дональд Трамп символизирует "уважение к суверенитету" и то, что ученые ошибаются, говоря, что леса Амазонки являются "легкими планеты". Неудивительно, что [экоактивистка из Швеции] Грета Тунберг плачет о ее будущем".

Во вторник, выступая на открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Бразилии заявил, что "утверждение о том, что Амазония - это достояние человечества, является заблуждением". Болсонару также назвал ошибочным представление об Амазонии как о "легких планеты". По его мнению, руководствуясь этими ложными представлениями, некоторые страны "ведут себя неуважительно" и ставят под сомнение суверенитет Бразилии над этой территорией.

Бразильский лидер, как и позже президент США Дональд Трамп, выступил с обвинениями в адрес властей Кубы относительно якобы вмешательства карибской страны во внутренние дела южноамериканских стран, в частности, Венесуэлы. МИД республики назвал подобные заявления клеветой и попытками отвлечь внимание от внутриполитических проблем в США и Бразилии.

Теги
БразилияСШАКубаТрамп, ДональдДиас-Канель, МигельБолсонару, ЖаирГенассамблея ООН - 2019
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