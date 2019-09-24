Президент Ирана заявил, что не планирует встречаться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с американским лидером Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С таким заявлением он выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Роухани был задан вопрос о том, готов ли он будет переговорить с Трампом в случае, если они "столкнутся друг с другом" на полях Генассамблеи. "С какой стати мы должны столкнуться?" - задался вопросом иранский лидер.

"Если мы хотим достичь высоких целей, которые пошли бы на благо обеих стран, обоих народов, это должно быть запланировано, и переговоры должны строиться на этих планах, - указал Роухани. - Но прежде мы должны создать [атмосферу] взаимного доверия. Доверие - это то, чего лишил нас господин Трамп". "Если власти Соединенных Штатов хотят провести переговоры, они должны создать необходимые условия", - подчеркнул он.

Во вторник Трамп заявил, что допускает проведение в Нью-Йорке переговоров с президентом Ирана, хотя и отметил, что такой контакт не запланирован. Тегеран несколько раз отвергал призывы Вашингтона к проведению прямого контакта на высшем уровне. Трамп неоднократно заверял, что готов к такого рода переговорам.