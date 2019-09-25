США вместе с НАТО провели три испытания модификации атомной бомбы B61

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США при поддержке НАТО и американских ВВС провело в августе испытания модификации атомной бомбы B61. Об этом сообщила во вторник пресс-служба НУЯБ.

Она уточнила, что 21 августа были проведены три испытания боезарядов B61-12. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена на полигоне Тонопа (штат Невада). Испытания осуществили в рамках программы продления срока службы B61, предусматривающей модернизацию ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении надежности как самой бомбы, так и ее систем безопасности. В НУЯБ указали, что заключительные испытания бомбы будут проведены в следующем году. B61 сбросят с истребителя-бомбардировщика F-16.

"B61-12 укрепит стратегическое сдерживание и успокоит наших союзников, - подчеркнул бригадный генерал Тай Ньюман. - Эти успешные испытания являются результатом тесного сотрудничества между НУЯБ, национальными лабораториями [США], ВВС и НАТО".

Цель и цена модификации

Бомба B61 существует в виде модификаций B61-3, -4, -7, -10 и -11. На смену первым четырем из них в рамках программы модернизации должна прийти B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Бомбу B61-11 предполагается списать в 2030-х годах.

Ориентировочная стоимость программы модернизации американских атомных бомб B61 составит $9,6 млрд. Базовая стоимость модификации B61-12 равна $7,605 млрд, а ее совокупная цена достигнет $8,253 млрд. Эта сумма не учитывает примерно $1,3 млрд, в которые, как ожидается, обойдется приобретение Пентагоном новых хвостовых частей для модернизированных бомб.

Производство бомб B61-12 США планируют начать в 2020 году. Россия неоднократно указывала, что эти намерения США носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.