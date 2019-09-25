Президент Ирана заявил, что Израиль оказывает поддержку ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль пособником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С соответствующим заявлением он выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Террористы - те, кто обеспечивает поддержку ИГ. Израиль - это та страна, которая заботится о раненых бойцах ИГ, они поставляют им оружие", - указал иранский лидер.

"Конечно, несомненно, а у вас были какие-то сомнения?" - сказал Роухани в ответ на уточняющий вопрос ведущего. "Если вам нужны доказательства, вам следует посетить израильские больницы и посмотреть на раненых бойцов "Даиш" [арабское название ИГ], на то, как им оказывают помощь. Вам следует посмотреть на оружие, изъятое у бойцов ИГ, и увидеть, что оно произведено в Израиле", - указал президент Ирана.