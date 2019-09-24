Белый дом: демократы уничтожили шансы на принятие важных инициатив путем атак на Трампа

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса уничтожили шансы на принятие важных для населения законодательных инициатив из-за своих атак на американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в связи с началом процедуры импичмента главы государства в нижней палате законодательного органа.

"Оставив далеко позади всю работу и результаты президента [Трампа], демократы Палаты представителей уничтожили любые шансы на прогресс в законодательной сфере для народа этой страны, продолжая направлять всю свою энергию на предвзятые политические атаки. Их нападки на президента и его повестку не только необъективные и жалкие, но и являются пренебрежением конституционных обязанностей", - отметила она.

По словам Гришэм, "американцы заслуживают выборные должностные лица, которые сосредоточены на ключевых вопросах по улучшению жизни семей, укреплению нашего общества, развитию нашей экономики и обеспечению безопасности нашей страны". Она отметила, что глава вашингтонской администрации занимается этими вопросами и достигает результатов.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.