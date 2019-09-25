Главы МИД Ирана и Венесуэлы поприветствовали друг друга на полях ГА ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Ирана и Венесуэлы Мохаммад Джавад Зариф и Хорхе Арреаса во вторник вечером горячо поприветствовали друг друга на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

Министры встретились в коридорах штаб-квартиры ООН, когда одновременно вышли из разных переговорных комнат. Они с улыбкой на лице направились друг к другу на встречу и взялись за руки в знак приветствия.

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН открылась во вторник. Ряд иностранных делегаций, в том числе Венесуэлы, Ирана и РФ, в предверии ее начала столкнулись с проблемой невыдачи виз.