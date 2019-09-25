Президент Казахстана заявил о начале глубокой политической транcформации страны

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Казахстану нужна глубокая политическая трансформация для успешного будущего. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Казахстан не сможет добиться успеха в своем социально-экономическом развитии, пока не будет осуществлена глубокая политическая трансформация", - отметил он с трибуны ГА.

"В эти сложные времена мы должны продолжать идти по пути всеобъемлющей трансформации нашего общества под лозунгом "преемственность, справедливость, прогресс", - добавил президент.

"Моя формула для политического устройства Казахстана заключается в сильном президенте, влиятельном парламенте и подотчетном правительстве", - сообщил Токаев.

Токаев также обратил внимание на усилия страны по отказу от ядерного оружия. "Казахстан добровольно отказался от самого большого ядерного арсенала в мире, - подчеркнул он. - Это первые шаги на нашем долгом и успешном пути к глобальному лидерству в ядерном разоружении".

"Мы стремимся к безъядерному миру для нашего более безопасного будущего", - заключил лидер Казахстана.