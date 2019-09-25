Politico: Белый дом предоставит Конгрессу текст жалобы сотрудника разведки на Трампа

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Белый дом до конца недели предоставит американским законодателям текст жалобы на президента США Дональда Трампа, которую написал сотрудник американской разведки, в частности, из-за содержания телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, Трамп уже одобрил предоставление Конгрессу жалобы, а также доклада генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, которому и был адресован данный документ. Представители администрации сообщили изданию, что решение и сроки его исполнения могут измениться в течение следующих нескольких дней. Президент во вторник заявил, что опубликует полную стенограмму июльского телефонного разговора с Зеленским.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) сообщил, что сотрудник американской разведки, подавший жалобу на Трампа, хочет выступить в его комитете.

Разговор двух президентов

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем Аткинсону. Позднее выяснилось, что жалоба, в частности, касалась июльского разговора президента США с Зеленским. При этом законодатели после беседы с генеральным инспектором рассказали, что жалоба касается многих вопросов, не только этого разговора.

Как сообщила 20 сентября со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, во время этой беседы американский лидер "примерно восемь раз" заявлял о том, что украинскому президенту следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование. В свою очередь сам Трамп заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу".

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.