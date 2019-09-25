В Госдепе считают необходимым укрепить безопасность инфраструктуры в Каспийском регионе

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Страны Каспийского региона должны уделять самое пристальное внимание обеспечению безопасности своей транспортной инфраструктуры и систем связи. Об этом заявил во вторник на Втором каспийском бизнес-фоурме, проходящем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель помощника госссекретаря США Джордж Кент.

"США видят огромный потенциал в Каспийском регионе, и около 100 американских компании играют важную роль в создании там современной инфраструктуры, - отметил он. - Мы должны стремиться к тому, чтобы обеспечить безопасность не только транспортной инфраструктуры, но и систем коммуникаций". В этой связи он подчеркнул, что при создании современных систем связи страны региона "должны обращаться только к проверенным поставщикам". "Мы призываем не использовать тех поставщиков, которые могут поставить под угрозу системы связи нового поколения", - добавил он.

Заместитель помощника госсекретаря США выразил надежду на успешную реализацию энергетических проектов в регионе, в частности - строительство Трансадриатического газопровода, который должен стать частью "Южного газового коридора". "Этот газопровод обеспечит поставки энергоносителей из Каспийского региона на Балканы и укрепит европейскую энергетическую безопасность, которую пытается монополизировать в своих интересах Россия", - утверждал он, обратив при этом внимание на то, что "торговля стран Каспийского региона во все большей степени смещается с российского направления на сулящий большие выгоды рынок, в частности, рынок стран Персидского залива".