Трамп создал группу против импичмента, членом которой можно стать за $5

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп создал во вторник специальную группу по защите от импичмента, в которую может вступить любой желающий, заплатив лишь минимум $5. Об этом говорится в распространенном сообщении избирательного штаба республиканца.

"Сейчас более 150 демократов Палаты представителей поддерживают импичмент [Трампа]. Мы не можем позволить этим омерзительным и безосновательным нападкам продолжаться. Эти утверждения об импичменте не имеют никакого отношения к президенту - демократы извлекают выгоду из замалчивания и запугивания его сторонников <...> Мы больше не будем этого терпеть... именно поэтому президент Трамп создает специальную группу по защите от импичмента", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "эта специальная группа будет состоять только из самых преданных сторонников президента Трампа". Для этого необходимо лишь пройти по ссылке и заплатить минимум $5 в качестве пожертвования на деятельность избирательного штаба президента. "Пожалуйста, заплатите $5, чтобы вступить в нашу специальную группу по защите от импичмента", - отмечается в заявлении. На сайте избирательного штаба предлагается также внести пожертвование в размере $15, $20 и $45. В качестве члена этой группы, как указывается, сторонники будут "защищать президента от необоснованных и омерзительных нападок" демократов.

Штаб также опубликовал письмо Трампа к своим сторонникам в связи с созданием группы и началом процедуры импичмента в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса. "Это только начало еще одной отвратительной "охоты на ведьм" против меня, и мы должны сопротивляться больше и сильнее, чем когда-либо прежде. С целью дать отпор мы только что создали специальную группу по защите от импичмента <...> Нервозная Нэнси [Пелоси - спикер Палаты представителей] зашла слишком далеко, все будет становиться только хуже. Чем ближе мы к выборам 2020 года, тем более злобные будут их атаки против моей администрации", - отметил Трамп.

О процедуре импичмента

Во вторник спикер Палаты представителей Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.