Премьер Японии заявил о необходимости проведения реформы Совета Безопасности ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Япония считает, что реформа Совета Безопасности ООН является совершенно необходимой. Об этом во вторник, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности - Совета Безопасности", - подчеркнул он.

Япония открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. В то же время Япония также изъявляла намерение принять участие в выборах непостоянных членов Совета Безопасности, которые пройдут в 2022 году.