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Генассамблея ООН - 2019
Обновлено 

Премьер Японии заявил, что готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

Также Синдзо Абэ поддержал подход президента США Дональда Трампа в отношении Пхеньяна

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. С такими словами глава японского правительства выступил во вторник на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я полон решимости встретиться с председателем Ким [Чен Ыном] без каких-либо предварительных условий", - подчеркнул он. Абэ также отметил, что поддерживает подход президента США Дональда Трампа в отношении КНДР. "Подход, при котором два лидера ведут откровенный диалог и пытаются решить существующие проблемы", - пояснил он.

По мнению премьер-министра, именно такой подход помог "изменить динамику, окружающую Северную Корею".

Теги
ЯпонияСШАКНДРКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2019
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