Спецназ сирийской армии уничтожил условных террористов на полигоне под Дамаском

ДАМАСК, 25 сентября. /ТАСС/. Подготовленные российскими военными советниками бойцы спецназа сирийской армии уничтожили укрепленный район условных террористов. В учениях принимали участие также минометчики и артиллеристы, передает корреспондент ТАСС.

За тренировкой сирийских военных впервые наблюдали иностранные журналисты. На полигон под Дамаском приехали более полусотни работников СМИ из десятка стран, в частности из Греции, Испании, Италии, Канады.

"Я не раз работала с сирийской армией, но раньше никогда не видела такой открытости - иностранным журналистам показывают тренировку элитного сирийского подразделения, которое было сформировано всего год назад и которое готовят российские советники. Здесь, прямо на наших глазах происходит становление сирийской армии", - сказала Вафа Шабруни, корреспондент телеканала RT Arabic - первого российского информационного телеканала, круглосуточно вещающего на арабском языке.

Курс подготовки на этом полигоне занимает два месяца, дальше начинается боевое слаживание. Особенно тщательно россияне обучают сирийских саперов, поскольку многие освобожденные от боевиков районы по-прежнему изобилуют неразорвавшимися боеприпасами и минами-ловушками. Отдельно, обязательно для всех курсантов, преподается оказание первой помощи в полевых условиях.