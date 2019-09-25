Суд продлил сроки сбора доказательств о правах Крыма и Украины на скифское золото

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама продлил сроки сбора доказательств по делу о скифском золоте до конца октября, сообщила ТАСС генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

В середине июля суд попросил представителей крымских музеев и украинской стороны в течение двух месяцев предоставить доказательства, чтобы определить, "у кого более веские права". Предполагается, что окончательное решение будет вынесено в конце 2019 - начале 2020 года.

"Сейчас мы работаем с адвокатами - нам время для подачи документов немного продлили до конца октября. Не хватает пока им доказательств, хотят еще аргументов - представляем и мы, и украинская сторона", - сказала Умрихина.

Она уточнила, что Крым выслал все документы, которые запрашивал суд. "Главное - доказательства, что предметы с крымской земли, и их мы предоставили неоднократно со всеми подробностями, со всеми журналами находок и прочим", - добавила Умрихина.

Так, генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк отметил, что большая часть из 1,4 тыс. предметов, которые этот музей передал на выставку, найдены на территории юго-западного Крыма во время охранных работ: археологических раскопок, целью которых было спасение древних могильников от массового разграбления с начала 1990-х годов. Как и коллеги, руководство бахчисарайского музея поддерживает связь с адвокатами и уже предоставило копии актов поступлений предметов в собрание музея-заповедника.

"Основная часть экспонатов выставки - это предметы, найденные на позднескифском Усть-Альминском некрополе у села Песчаное Бахчисарайского района. Коллекция включает в себя ювелирные украшения, металлическую, глиняную и деревянную посуду и утварь, детали воинской амуниции, оружие, надгробную скульптуру и другое. Особую ценность представляют китайские лаковые шкатулки I века н.э.", - добавил ТАСС Мартынюк.

Министр культуры республики Арина Новосельская в свою очередь сообщила, что в Крыму также отслеживают местонахождение золота. "Известно, что оно в музее Аларда Пирсона [где проходила последняя выставка] - там и находится. У них есть охранные обязательства", - сказала она.

Ситуация со скифским золотом

Экспонаты из Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический" использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Всего на временную выставку было вывезено более 2 тыс. предметов.

Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, вернул Украине экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, но приостановил процедуру передачи ценностей в крымские музеи до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами, и заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия.