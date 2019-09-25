Япония ценит обещание Ирана не обладать, не производить и не использовать ядерное оружие

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает ценным обещание, данное ему духовным лидером Ирана Али Хаменеи "не обладать, не производить и не использовать ядерное оружие". Об этом глава японского правительства заявил во вторник, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я считаю ценным обещание, данное мне лично верховным лидером Ирана [Али] Хаменеи по поводу ядерного оружия, которое заключается в трех позициях - не обладать, не производить и не использовать его. И то, что он заверил меня в последовательной имплементации этих трех позиций", - подчеркнул Абэ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июне этого года посещал Иран, где встретился с президентом Хасаном Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи, который заявил, что у его страны нет стремления производить и использовать ядерное оружие.

В то же время глава японского правительства подчеркнул, что его страна разделяет озабоченность международного сообщества по поводу ситуации на Ближнем Востоке. "Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии были презренным преступлением, взявшим международный экономический порядок в заложники", - подчеркнул он.