{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WP: в администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Источники газеты пояснили, что представители команды президента по нацбезопасности опасались, что Трамп будет использовать контакты с лидером Украины ради своей политической выгоды

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации высокого ранга пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с тем, что американский лидер мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Они пояснили, что представители команды президента по нацбезопасности опасались, что Трамп будет использовать контакты с Зеленским ради своей политической выгоды и потребует у него компромат на бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена и его сына. "Огромное число людей пытались не допустить проведение встречи [Трампа и Зеленского] в связи с тем, что на ней основное внимание не будет уделяться украино-американским отношениям", - цитирует издание свой источник. The Washington Post также указывает на "напряженные встречи" в Совете национальной безопасности (СНБ), которые касались политики в отношении Украины.

В свою очередь, отмечает газета, представители Белого дома опровергают эту информацию и заявляют об отсутствии каких-либо проблем по Украине на заседаниях СНБ, а также утверждают, что Трамп сосредоточен на искоренении коррупции в республике.

"Скрытые силы"

По данным издания, Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома летом далеко не сразу оповестило СНБ, Пентагон и Госдепартамент о решении заморозить помощь Украине на примерно $390 млн. Представители СНБ, Пентагона и Госдепартамента только благодаря слухам узнали о том, что АБУ было принято решение заблокировать выделение помощи Украине на сотни миллионов долларов. "Не было направлено никаких распоряжений, никаких официальных указаний из Белого дома ни одному из госучреждений [по поводу данного решения], - рассказал газете источник. - И в СНБ ломали голову: как это возможно?"

Тогда представители СНБ начали проводить встречи, чтобы попытаться понять, что произошло, продолжил он. Однако, указало издание, даже после этого ничего не прояснилось - АБУ без какого-либо сопровождающего пояснения заблокировало помощь Украине. "Это было невероятно", - отметил источник, добавив, что никто не мог понять этого решения. Представители СНБ предположили, что, по его словам, Трамп "заблокировал помощь до тех пор, пока [Украина] не даст ему что-то по Байдену или [бывшему руководителю предвыборного штаба республиканца Полу] Манафорту".

Издание, цитируя свои источники, говорит о "скрытых силах, влияющих на политику [США] в отношении Украины". По его мнению, они связаны с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. В частности, юрист, указывает газета, прикладывал усилия, чтобы как можно скорее отозвать посла США в Киеве Мари Йованович. Бывший мэр Нью-Йорка обвинил ее в причастности к возможному сговору Демократической партии и украинских властей в 2016 году. Йованович завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Джулиани, по данным издания, очень часто обсуждал американскую политику в отношении Украины с Трампом и давал президенту свои рекомендации. "Все это дело рук Руди [Джулиани]. Это шоу, в которое мы попали, - результат того, что он включился в процесс", - рассказал источник. Он пояснил, что адвокат в интервью СМИ поднимал проблемы, которые не имеют ничего общего с политикой США по Украине.

Жалоба разведчика

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Позднее выяснилось, что жалоба, в частности, касалась июльского разговора Трампа с Зеленским. При этом законодатели после беседы с генеральным инспектором рассказали, что жалоба касается многих вопросов, не только этого разговора.

Источники издания сообщили об "атмосфере сильного давления" внутри СНБ и других занимающихся нацбезопасностью госучреждениях после этой информации. Высказывались предположения, что кто-то из вашингтонской администрации "приложил руку к созданию" этой жалобы.

Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование. В свою очередь сам Трамп заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу", а также в среду разрешил опубликовать стенограмму беседы.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
Начало процедуры импичмента Трампа
Конгресс заявил, что начало процедуры импичмента необязательно означает отставку Трампа
По мнению одного из помощников сенаторов, дело до отставки президента не дойдет, поскольку обвинения основаны на материалах СМИ и слухах
Читать полностью