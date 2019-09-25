WP: в администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации высокого ранга пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с тем, что американский лидер мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Они пояснили, что представители команды президента по нацбезопасности опасались, что Трамп будет использовать контакты с Зеленским ради своей политической выгоды и потребует у него компромат на бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена и его сына. "Огромное число людей пытались не допустить проведение встречи [Трампа и Зеленского] в связи с тем, что на ней основное внимание не будет уделяться украино-американским отношениям", - цитирует издание свой источник. The Washington Post также указывает на "напряженные встречи" в Совете национальной безопасности (СНБ), которые касались политики в отношении Украины.

В свою очередь, отмечает газета, представители Белого дома опровергают эту информацию и заявляют об отсутствии каких-либо проблем по Украине на заседаниях СНБ, а также утверждают, что Трамп сосредоточен на искоренении коррупции в республике.

"Скрытые силы"

По данным издания, Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома летом далеко не сразу оповестило СНБ, Пентагон и Госдепартамент о решении заморозить помощь Украине на примерно $390 млн. Представители СНБ, Пентагона и Госдепартамента только благодаря слухам узнали о том, что АБУ было принято решение заблокировать выделение помощи Украине на сотни миллионов долларов. "Не было направлено никаких распоряжений, никаких официальных указаний из Белого дома ни одному из госучреждений [по поводу данного решения], - рассказал газете источник. - И в СНБ ломали голову: как это возможно?"

Тогда представители СНБ начали проводить встречи, чтобы попытаться понять, что произошло, продолжил он. Однако, указало издание, даже после этого ничего не прояснилось - АБУ без какого-либо сопровождающего пояснения заблокировало помощь Украине. "Это было невероятно", - отметил источник, добавив, что никто не мог понять этого решения. Представители СНБ предположили, что, по его словам, Трамп "заблокировал помощь до тех пор, пока [Украина] не даст ему что-то по Байдену или [бывшему руководителю предвыборного штаба республиканца Полу] Манафорту".

Издание, цитируя свои источники, говорит о "скрытых силах, влияющих на политику [США] в отношении Украины". По его мнению, они связаны с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. В частности, юрист, указывает газета, прикладывал усилия, чтобы как можно скорее отозвать посла США в Киеве Мари Йованович. Бывший мэр Нью-Йорка обвинил ее в причастности к возможному сговору Демократической партии и украинских властей в 2016 году. Йованович завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Джулиани, по данным издания, очень часто обсуждал американскую политику в отношении Украины с Трампом и давал президенту свои рекомендации. "Все это дело рук Руди [Джулиани]. Это шоу, в которое мы попали, - результат того, что он включился в процесс", - рассказал источник. Он пояснил, что адвокат в интервью СМИ поднимал проблемы, которые не имеют ничего общего с политикой США по Украине.

Жалоба разведчика

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Позднее выяснилось, что жалоба, в частности, касалась июльского разговора Трампа с Зеленским. При этом законодатели после беседы с генеральным инспектором рассказали, что жалоба касается многих вопросов, не только этого разговора.

Источники издания сообщили об "атмосфере сильного давления" внутри СНБ и других занимающихся нацбезопасностью госучреждениях после этой информации. Высказывались предположения, что кто-то из вашингтонской администрации "приложил руку к созданию" этой жалобы.

Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование. В свою очередь сам Трамп заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу", а также в среду разрешил опубликовать стенограмму беседы.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.