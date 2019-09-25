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Генассамблея ООН - 2019

Британский премьер предупредил об угрозе "цифрового авторитаризма"

По мнению Бориса Джонсона, в будущем технологии обеспечат круглосуточное наблюдение за людьми

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Развитие современных технологий грозит тем, что население может оказаться под круглосуточным контролем, что чревато "цифровым авторитаризмом", и поэтому новые технологии необходимо разрабатывать, опираясь на западные принципы открытости и плюрализма. Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Никто не вправе закрывать глаза на нарождающуюся силу, которая оказывает влияние на всех без исключения, - отметил он, имея в виду научно-технический прогресс. - В прошлом уже происходили технологические революции, принесшие нам книгопечатание и паровой двигатель, однако совсем не обязательно, что человечество будет иметь контроль над новинками в цифровой век". В будущем, предупредил он, эти технологии "обеспечат круглосуточное наблюдение за людьми".

"Как мы можем быть уверены в том, что машины не запрограммированы таким образом, чтобы подталкивать нас к каким-либо действиям или вводить нас в заблуждение? - задался он вопросом. - Мы уже сейчас используем разнообразные мессенджеры, и эта же технология может быть использована для цензуры любой беседы в режиме реального времени таким образом, чтобы нежелательные выражения автоматически удалялись". "В некоторых странах это происходит уже сегодня", - утверждал он, назвав это "цифровым авторитаризмом".

"Вопрос в том, будем ли мы жить в мире, описанном Джорджем Оруэллом, в мире цензуры, репрессий и контроля или же в мире свободных дебатов и обучения, где технологии помогают бороться с болезнями, а не с нашими свободами, - заявил он. - Великобритания и все, кто разделяет наши ценности, должны стремиться к тому, чтобы все нарождающиеся технологии с самого начала разрабатывались во имя свободы, открытости и плюрализма". "Совместными усилиями мы должны добиться того, чтобы новые разработки соответствовали нашим принципам", - подчеркнул он в заключение, призвав к разработке "глобального перечня принципов, которыми следует руководствоваться при разработке новых технологий".

Теги
СШАВеликобританияДжонсон, БорисГенассамблея ООН - 2019
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