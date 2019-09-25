Китай спустил на воду свой первый универсальный десантный корабль

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китай в среду спустил на воду в Шанхае свой первый универсальный десантный корабль. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны КНР.

Как следует из сообщения ведомства, торжественная церемония началась в 09:20 утра по местному времени (04:20 мск). После прослушивания государственного гимна и перерезания ленты, о левый борт корабля была разбита бутылка шампанского, сообщает министерство.

В сообщении сказано, что это "первый универсальный десантный корабль, разработанный в Китае". Он обладает "значительными возможностями для проведения морских десантных операций и выполнения других задач".

В соответствие с планом, далее будут проводиться работы по наладке аппаратуры, постановке на якорь, а также ходовые испытания корабля.