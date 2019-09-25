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Начало процедуры импичмента Трампа

Хиллари Клинтон поддержала решение о запуске процедуры импичмента Трампа

Последние события вокруг Украины могут послужить причиной для импичмента, считает бывший госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение Палаты представителей Конгресса о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Своим мнением она поделилась во вторник в интервью журналу People.

"Я выступаю за начало [процедуры] импичмента, - сказала соперница американского лидера на выборах 2016 года. - Я не могу сказать, что быстро или легко пришла к этому решению, но я считаю, что это чрезвычайная ситуация". "Последние события вокруг Украины, попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту [Джо] Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищаться от друга Трампа [президента России] Владимира Путина - если это не причина для импичмента, то я не знаю, [что может ей послужить]", - сказала Клинтон.

Жалоба разведчика

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Позднее выяснилось, что жалоба, в частности, касалась июльского разговора Трампа с Зеленским. При этом законодатели после беседы с генеральным инспектором рассказали, что жалоба касается многих вопросов, не только этого разговора.

Источники издания сообщили об "атмосфере сильного давления" внутри СНБ и других занимающихся нацбезопасностью госучреждениях после этой информации. Высказывались предположения, что кто-то из вашингтонской администрации "приложил руку к созданию" этой жалобы.

Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование. В свою очередь сам Трамп заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу", а также в среду разрешил опубликовать стенограмму беседы.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Клинтон, ХиллариТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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