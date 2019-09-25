Конгресс заявил, что начало процедуры импичмента необязательно означает отставку Трампа

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Начало процедуры импичмента контролируемой демократами Палатой представителей Конгресса совершенно не означает обязательную отставку американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС один из помощников в аппарате фракции Республиканской партии в Сенате Конгресса.

"Нет, процедура импичмента совершенно не означает отставку президента. Мы здесь [в верхней палате законодательного органа] не допустим этого", - пояснил он, отвечая на просьбу прокомментировать решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси начать данную процедуру.

Помощник законодателей напомнил, что Сенат контролируется республиканцами, и лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) "имеет в своем распоряжении политические средства", чтобы не допустить импичмента Трампа, если конгрессмены одобрят соответствующую инициативу. Макконнелл, в частности, может вносить различные вопросы в повестку работы Сената, а также блокировать их продвижение.

По мнению помощника сенаторов, "дело до отставки президента не дойдет" в связи с тем, что обвинения основаны на "материалах СМИ и слухах". Он напомнил, что Трамп пообещал в среду опубликовать стенограмму своего июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сообщения в прессе об этой беседе и стали поводом для начала процедуры импичмента. В аппарате фракции республиканцев также напомнили, что демократы трижды вносили в Палату представителей резолюцию по импичменту Трампа, но она так и не смогла набрать необходимого числа голосов.

В Республиканской партии уверены, что демократы просто поменяли стратегию, отказавшись от так и неподтвержденных обвинений Трампа и его избирательного штаба в сговоре с Россией, и все так же хотят "помешать президенту продвигать свою повестку". "Я считаю, что процедура импичмента только повысит шансы президента на победу [на президентских выборах] в 2020 году", - отметил помощник сенаторов, отвечая на вопрос о последствиях данного решения для избирательной кампании Трампа.

Повод для разбирательства

Решение о начале запуска процедуры импичмента было оглашено Пелоси после завершения закрытого заседания всей фракции демократов в Палате представителей. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после появления сведений о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

С точки зрения политических оппонентов Трампа, он в июльском телефонном разговоре с Зеленским фактически намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

Детали процедуры

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.