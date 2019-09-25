СМИ: беспилотники из Пакистана восемь раз перебрасывали оружие террористам в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Тяжелые беспилотные летательные аппараты по меньшей мере восемь раз в текущем месяце вторгались из Пакистана на территорию Индии, чтобы сбросить груз оружия, предназначенный экстремистским группировкам. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

"Беспилотники в этом месяце совершили восемь "вылетов", чтобы сбросить оружие и оборудование, в том числе спутниковые телефоны, на индийскую землю. Эти летающие аппараты могут перевозить за один раз до 5 кг груза, они летают быстро и низко, чтобы уклониться от обнаружения", - приводит телеканал слова источника.

По этим данным, аппараты пересекали границу в штате Пенджаб в районе города Амритсар. Летательные аппараты доставляли автоматы АК-47, гранаты, оборудование связи. Предполагается, что все это предназначалось террористам, действующим в индийской части Кашмира.

По данным СМИ, правоохранителям удалось на текущей неделе задержать в Пенджабе группу из четырех лиц, причастных к контрабанде оружия. Подробности операции не сообщаются.