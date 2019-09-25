Reuters: Борис Джонсон досрочно прекратил участие в работе Генассамблеи ООН

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании прервал свой визит в Нью-Йорк, где он участвовал в работе Генассамблеи ООН, и вылетел в Лондон. Как сообщило в среду агентство Reuters , решение о пересмотре рабочего графика главы правительства было принято после того, как во вторник Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение приостановить работу парламента на пять недель в преддверии Brexit.

Во вторник вечером Джонсон провел по телефону экстренное совещание с членами своего кабинета, а также разговор с Ее Величеством Елизаветой II. На Даунинг-стрит, 10 не уточняют тему беседы, состоявшейся между Джонсоном и монархом. Оспоренный в суде шаг Джонсона поставил королеву в неловкое положение, поскольку именно глава государства дает премьеру разрешение на пророгацию (приостановку работы парламента). Из решения Верховного суда следует, что Джонсон мог ввести королеву в заблуждение, если объяснил ей причины своей просьбы теми же аргументами, которые он приводил публично. По словам главы правительства, длинная пророгация нужна была ему для того, чтобы подготовить новую программу правительства, а не для того, чтобы помешать парламенту вмешиваться в процесс Brexit.

Первое после продолжавшегося с 10 сентября перерыва заседание Палаты общин начнется в среду в 11:30 по местному времени (13:30 мск). По сообщения газеты The Times, консервативное правительство Джонсона может сразу попытаться на несколько дней отправить парламент на каникулы в связи с проведением ежегодного съезда Консервативной партии. Оппозиция в свою очередь может попытаться вновь захватить контроль над парламентской повесткой, чтобы предпринять новую попытку помешать Джонсону осуществить Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, парламентарии намерены потребовать у правительства объяснений по поводу принятого им незаконного решения.

Еще накануне вечером в распоряжение телеканала Sky News попал документ, который кабинет Джонсона будет использовать, отстаивая свою позицию. Из опубликованной стенограммы телефонного разговора членов правительства с генпрокурором Англии и Уэльса Джеффри Коксом следует, что тот считал приостановку работы парламента на пять недель вместо одной законным и не противоречащим британской конституции шагом, о чем и сообщил правительству перед тем, как то приняло свое решение.

Во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали приостановку работы парламента незаконной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit. После того, как суд огласил сове решение, лидеры трех крупнейших оппозиционных партий страны призвали Джонсона покинуть свой пост, однако он пока не продемонстрировал никакого намерения это делать.