В партии Меркель предложили начать пошаговую отмену санкций против России

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава отделения партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг выступил за постепенную отмену антироссийских санкций уже в текущем легислатурном периоде, до следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland ( RND ).

"Первые шаги здесь нужно сделать в этот выборный период", - считает политик. "Можно увязать отмену санкций с ситуацией на востоке Украины", - отметил Моринг.

"Если будет видно, что там происходит движение к разумному решению, санкции могут быть ослаблены - шаг за шагом, постепенно", - полагает он. По его словам, в восточных регионах Германии ожидают готовности к диалогу с Россией.

Моринг выдвинут основным кандидатом от ХДС на пост главы правительства Тюрингии. Выборы в ландтаг (земельный парламент) в регионе пройдут 27 октября. В начале сентября он подчеркивал, что ограничительные меры, введенные Россией в ответ на санкции ЕС, наносят вред, прежде всего, сельскому хозяйству этой земли. По его мнению, "восточные немцы ожидают, что отношения с РФ снова нормализуются".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.