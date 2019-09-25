Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Противники Дональда Трампа требовали его импичмента с весны 2017 года, и теперь наконец-то стали на шаг ближе к своей мечте. Пока непонятно, какие именно обвинения предъявят президенту, но скандал с телефонным звонком Владимиру Зеленскому стал поводом для запуска формального расследования против главы государства. В чем обвиняют Трампа и какова реальная вероятность его отстранения?
Каковы основания для импичмента?
В июльском телефонном разговоре Трамп якобы потребовал от Зеленского отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына, работавшего на Украине. В противном случае хозяин Белого дома пригрозил заблокировать выделение военной помощи Киеву, причем сказал это "примерно восемь раз".
Байден — основной противник Трампа на предстоящих выборах. С точки зрения политических оппонентов президента, Трамп злоупотребил властью, чтобы надавить на иностранное государство и с его помощью увеличить свои шансы на переизбрание в 2020 году.
Напомните, что такое импичмент?
Это процедура отрешения президента от должности. Согласно конституции, импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение располагает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США.
В США уже были подобные случаи?
В США процедура импичмента главы государства была инициирована трижды, но ни разу не доведена до конца. В 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865–1869) обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона (1992–2000) в 1998–1999 годах — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба президента были оправданы Сенатом. Ричард Никсон (1969–1974) подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название "Уотергейт".
Какова процедура отстранения президента?
Сперва Палата представителей должна проголосовать за то, чтобы передать вопрос об импичменте на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если комитет решает, что для импичмента есть основания, он готовит и утверждает фактическое обвинительное заключение в адрес президента.
Затем этот документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов конгрессменов. В случае успеха обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).
И что, Трампу реально грозит импичмент?
Палата представителей, контролируемая демократами (235 мест из 435), объявила о запуске процедуры импичмента. Но это необязательно означает отставку Трампа. Конгрессмены-демократы теоретически могут проголосовать за импичмент большинством голосов, но затем этот вопрос перейдет в ведение Сената, где по-прежнему преобладают республиканцы (53 места из 100). Так что при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю.
Республиканцы отвернутся от Трампа только в самом крайнем случае — если резко упадет уровень его поддержки среди консервативного электората. При этом они единогласно вместе с демократами проголосовали за то, чтобы обнародовать жалобу сотрудника разведки США в связи с беседой Трампа и Зеленского. Теперь все зависит от содержания этого разговора — подтвердит ли он или опровергнет подозрения в адрес главы Белого дома.