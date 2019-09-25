Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

В июльском телефонном разговоре Трамп якобы потребовал от Зеленского отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына, работавшего на Украине. В противном случае хозяин Белого дома пригрозил заблокировать выделение военной помощи Киеву, причем сказал это "примерно восемь раз".

Байден — основной противник Трампа на предстоящих выборах. С точки зрения политических оппонентов президента, Трамп злоупотребил властью, чтобы надавить на иностранное государство и с его помощью увеличить свои шансы на переизбрание в 2020 году.