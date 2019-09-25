Эксперты считают, что Трамп может использовать импичмент для атаки на демократов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вероятность отставки президента США Дональда Трампа в рамках запущенной Конгрессом процедуры импичмента невысока, зато сам американский лидер может воспользоваться ситуацией и контратаковать демократов. Такое мнение высказали в среду опрошенные ТАСС эксперты.

"Для отстранения американского лидера с поста президента необходима мощная антитрамповская коалиция как в Палате представителей Конгресса, так и в Сенате, - подчеркнул директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. - Не думаю, что дело до этого дойдет. Хотя демократы спят и видят, когда его вынесут ногами вперед из Белого дома".

"На протяжении всего срока президентства демократы неоднократно угрожали Трампу импичментом, а здесь подвернулся удобный случай (речь идет о якобы имевшей место попытке американского лидера использовать власти Украины для подрыва репутации бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - прим. ТАСС), - продолжил эксперт. - Очевидно, что все это [попытки демократов убрать Трампа] шито белыми нитками. Предвыборная кампания в США сейчас набирает обороты".

По словам программного директора клуба "Валдай" и Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, демократы пытаются накануне выборов разными способами атаковать Трампа. "Вероятность отстранения от должности ничтожно мала. Американский лидер может этим воспользоваться и перейти к серьезной контратаке на демократов, - считает он. - А при определенных обстоятельствах пройтись катком по их действиям и даже по некоторым конкретным представителям демократов, в частности по Байдену".

"В прошлой избирательной кампании акцент был сделан на якобы имевшее место вмешательство России в выборы в США, - добавил Гарбузов. - Вопрос о том, что Трамп "русский агент", не уйдет с повестки дня в США, но здесь добавится Украина. Все зависит от того, как это будет раскручиваться". "Не думаю, что внутренние вопросы уйдут на последний план, но специфику и свой колорит украинская тематика [в избирательную кампанию в США] может привнести", - резюмировал он.

Импичмент

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках президента оказывать давление на украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

С точки зрения политических оппонентов Трампа, в июльском телефонном разговоре с Зеленским американский лидер фактически намекнул, что заблокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с Байденом, который сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, и его сыном.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США до Трампа три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса, Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.