ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. Тбилиси выступает за продолжение диалога с Москвой в формате регулярных встреч спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ в Праге.

"Мы за продолжение диалога. Да, конечно, я поддерживаю пражский формат и выступаю за его продолжение", - сказал Абашидзе в среду корреспонденту ТАСС.

Ранее в сентябре статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который представлял российскую сторону на переговорах с Абашидзе, покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ.

Кто будет представлять Россию на переговорах с Грузией, пока не известно. Абашидзе считает, что необходимо подождать и только после этого делать конкретные заявления. "Я думаю лучше подождать, чтобы было больше конкретики для разговора. Лучше подождать, видимо немного времени понадобится для получения полной картины", - заключил он.

Абашидзе в последний раз встречался с Карасиным в Праге 13 июня. В отношениях двух государств после августовских событий 2008 года существует ряд нерешенных вопросов. Первостепенным остается восстановление дипотношений и отмена визового режима для Грузии, который был введен в 2000 году. Формат переговоров Абашидзе - Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили.