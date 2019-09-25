AFP: в ЕС согласовали новые санкции против семи чиновников администрации Мадуро

ТАСС, 25 сентября. Страны Евросоюза согласовали санкции в отношении семи чиновников из администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

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Как указывает агентство, санкции будут направлены против представителей венесуэльских спецслужб. По версии источника, причиной для введения новых ограничительных мер стали "пытки и другие нарушения прав человека".

Данное решение послов 28 стран ЕС должно быть еще официально подтверждено Советом министров сообщества. Таким образом, отмечает агентство, число венесуэльских чиновников, против которых действуют визовые ограничения и замораживание активов, возросло до 25 человек.

Впервые ЕС согласовал санкции против Венесуэлы в ноябре 2017 года. Тогда главы МИД ЕС решили ввести эмбарго на поставки в Венесуэлу оружия, а также техники и оборудования, которое может использоваться для "внутренних репрессий". В 2018 году ЕС ввел санкции против 18 венесуэльских чиновников.