Зеленский назвал человека, который может на него давить

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление во время июльского телефонного разговора.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны, - заявил он в кулуарах проходящей в Нью-Йорке сессии ГА ООН, отвечая на просьбу российских журналистов прокомментировать публикацию The Wall Street Journal.

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - в шутку добавил Зеленский.

На минувшей неделе стало известно о новом расследовании, которое ведется в США против Дональда Трампа. Его подозревают в том, что он во время телефонного разговора под угрозой прекращения военной помощи Украине требовал от Зеленского начать уголовное расследование против своего главного конкурента на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний. Во вторник стало известно, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа в этой связи. Сам Трамп во вторник допустил, что Белый дом обнародует неотредактированную полную стенограмму его июльского его беседы с Зеленским.